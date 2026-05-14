NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse an. Er bezog die Sparmaßnahmen der Jenaer ein, aber auch etwas moderatere Wachstumsaussichten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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