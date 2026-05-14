Die Evotec-Aktie ist gestern -10,63% eingebrochen und geriet damit erneut massiv unter Druck. Nach einer zuvor kurzfristigen Stabilisierung verschlechterte sich das Chartbild wieder, während wichtige Unterstützungszonen zunehmend in den Fokus rücken. Besonders die hohe Dynamik des Abverkaufs sorgt aktuell für neue Unsicherheit im Trendverlauf. Nun richtet sich der Fokus auf die Frage, ob eine technische Gegenbewegung gelingt oder sich die laufende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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