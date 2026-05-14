DJ Siemens verstärkt Bahn-Portfolio durch Übernahme

DOW JONES--Siemens stärkt sein Bahntechnologie-Portfolio durch die Übernahme mehrerer Kerngeschäfte der italienischen Bahntechnikfirma Mermec. Siemens erhofft sich aus dem Zukauf nach eigenen Angaben erhebliche Synergieeffekte und erwartet, dass die Transaktion den Gewinn je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation im zweiten Jahr nach Vollzug der Transaktion steigert. Abgeschlossen werden soll die Transaktion Ende des Jahres. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart. Wie Bloomberg am Dienstag berichtet hatte, könnte Mermec in einem Deal mit über 1 Milliarde Euro bewertet werden.

"Indem wir die technologische Expertise und den Marktzugang von Mermec mit der globalen Präsenz und technologischen Führungsrolle von Siemens Mobility kombinieren, stärken wir unsere Fähigkeiten in den Bereichen Diagnostik, Asset Intelligence und Signaltechnik", sagte Michael Peter, CEO von Siemens Mobility. "Innerhalb unseres weltweit führenden Signaltechnikgeschäfts erweitert dieser Schritt unsere industrielle Präsenz in Italien und stärkt unser globales Diagnostikportfolio erheblich."

Die Akquisition beinhaltet die Kerngeschäfte von Mermec in den Bereichen streckenseitige Signaltechnik in Italien, Elektrifizierung, Telekommunikation, Diagnostik, Analytik sowie weltweite Dateninfrastruktur. Ausgenommen sind die Mermec-Beteiligungen an Angelstar, Mont Saint Michel einschließlich der Tochtergesellschaft Compagnie des Signaux sowie Mermec Deutschland. Mit rund 1.700 Mitarbeitern setzten die Kerngeschäfte im Geschäftsjahr 2025 rund 430 Millionen Euro um.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/thl

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.