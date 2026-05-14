Siemens Mobility übernimmt mehrere zentrale Geschäftsbereiche der italienischen MERMEC Gruppe. Eine entsprechende Vereinbarung wurde nun unterzeichnet. MERMEC zählt zu den führenden Hightech-Unternehmen Italiens in den Bereichen Bahnsignaltechnik, Elektrifizierung sowie Diagnose- und Messtechnologien für den Schienenverkehr.Mit der Übernahme will Siemens Mobility sein internationales Bahnportfolio gezielt erweitern. Besonders gestärkt werden sollen die Aktivitäten im Bereich Diagnose- und Messtechnik. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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