Peking - Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten um ein stabileres Verhältnis der Grossmächte bemüht - zugleich hat Peking allerdings vor einem Konflikt um Taiwan gewarnt. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Chinas Staatschef Xi Jinping nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Dies könnte die Beziehungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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