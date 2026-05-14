Washington - Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Chefposten der Notenbank Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, ist vom Senat bestätigt worden. Die Senatoren sprachen sich mit einer Mehrheit von 54 zu 45 Stimmen für den früheren Fed-Gouverneur aus. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg war dies «die knappste Bestätigungsmehrheit, die es je für einen US-Zentralbankchef gegeben hat». Zuvor hatte Ende April ein Bankenausschuss des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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