© Foto: Daniel Ceng - picture alliance / AnadoluDer KI-Hype treibt Taiwan und Südkorea zu Rekordüberschüssen. Goldman Sachs erwartet Zinserhöhungen und neue Risiken für die Wirtschaft.Der weltweite Boom rund um Künstliche Intelligenz verändert die Wirtschaft in Asien tiefgreifend, wie Bloomberg berichtet. Nach Einschätzung von Goldman Sachs steuern Taiwan und Südkorea auf historische Leistungsbilanzüberschüsse zu. Die Investmentbank erwartet deshalb noch in diesem Jahr steigende Zinsen in beiden Ländern. Die Goldman-Ökonomen um Andrew Tilton gehen davon aus, dass die Notenbanken in Südkorea und Taiwan ihre Geldpolitik straffen müssen. Für Südkorea rechnen die Analysten im dritten und vierten Quartal mit jeweils 0,25 Prozentpunkten …Den vollständigen Artikel lesen
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