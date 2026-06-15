DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK/UNICREDIT - Der ohnehin schon hitzige Übernahmekampf zwischen der Commerzbank und ihrem italienischen Konkurrenten Unicredit spitzt sich weiter zu. "Der Gesamtbetriebsrat hat heute auf einer außerordentlichen Sitzung seinen Vorsitzenden beauftragt, Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation und Irreführung nach Paragraf 119 und 120 WpHG gegen unbekannt zu stellen", sagte Betriebsratschef Sascha Uebel dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

UNIPER - Im Verkaufsprozess um den Düsseldorfer Energiekonzern Uniper hat sich ein Konsortium zweier finanzstarker Unternehmen aus Kanada gebildet. Die Investmentgesellschaft Brookfield und der Pensionsfonds CPP Investments haben gemeinsam Interesse an einem Kauf von Uniper-Anteilen bekundet, wie das Handelsblatt aus Beraterkreisen erfuhr. Uniper ist Deutschlands wichtigster Gasimporteur. Parallel wurden die Deutsche Bank, die US-Bank Citi und die Schweizer Großbank UBS für die Vorbereitung eines möglichen Uniper-Börsengangs mandatiert. Sie seien als globale Koordinatoren für die potenzielle Rückkehr des Gaskonzerns an die Börse ausgewählt worden, wie das Handelsblatt von mehreren mit den Vorgängen vertrauten Personen erfuhr. Deutsche Bank, Citi und UBS lehnten einen Kommentar ab. (Handelsblatt)

JP MORGAN/GOLDMAN SACHS - Die Wall-Street-Banken lockern in den USA während der Fußball-Weltmeisterschaft zeitweise ihre Büropflicht für Mitarbeiter. Sie teilten ihren Mitarbeitern mit, dass sie an Spieltagen die Erlaubnis beantragen können, von zu Hause aus zu arbeiten, nachdem sie vor möglichen Schwierigkeiten beim Pendeln in den Austragungsstädten, darunter New York, gewarnt hatten. In den kommenden Wochen werden Hunderttausende Fußballfans in New York und New Jersey erwartet. In der Region finden acht WM-Spiele statt, darunter das Finale im MetLife Stadium in New Jersey. Goldman und JP Morgan gehörten in den vergangenen Jahren zu den lautstärksten Gegnern von Remote-Arbeit an der Wall Street. (Financial Times)

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June 15, 2026 00:45 ET (04:45 GMT)

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