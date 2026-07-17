© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimonUniper steckt bis 2030 rund 5 Milliarden Euro in flexible Kraftwerke, erneuerbare Energien und Gas. Rechenzentren sollen künftig zusätzliches Wachstum liefern.Uniper hält an seiner langfristigen Wachstumsstrategie fest und will zwischen 2025 und 2030 rund 5 Milliarden Euro in den Umbau des europäischen Energiesystems investieren. Etwa die Hälfte der Summe soll in Deutschland fließen. Der Schwerpunkt liegt auf flexiblen Kraftwerken, erneuerbaren Energien und dem Ausbau des Gasportfolios. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Vorstandschef Michael Lewis betont die strategische Ausrichtung: "Die Strategie von Uniper ist klar auf die Zukunft ausgerichtet: Wir investieren …
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