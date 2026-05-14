E.ON legte gestern (13. Mai) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Diese konnten sich mehr als nur sehen lassen und fanden entsprechend unter den Marktakteuren großen Anklang. Die Aktie legte im gestrigen Handel deutlich zu. Nach der Korrektur der letzten Wochen scheint die E.ON-Aktie bereit für das Comeback zu sein. Der Anfang ist gemacht. Nun muss die Aktie nachsetzen.E.ON - Starke Zahlen bringen neuen Schwung. Die nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de