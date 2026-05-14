Cat Wu hat maßgeblich dazu beigetragen, Claude von einem nützlichen Chatbot zum vielseitigen Werkzeug weiterzuentwickeln. Den Schlüssel zu mehr Produktivität sieht sie in proaktiv agierenden KI-Agenten. Anthropic hat einige turbulente Monate hinter sich. Konkurrent OpenAI hatte lange die Nase vorn - aber jetzt scheint sich das Blatt zu wenden. Wie Techcrunch berichtet, plant Anthropic eine Finanzierungsrunde, durch die das Unternehmen mit rund 950 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n