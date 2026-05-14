FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 725 (645) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 340 (500) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 2050 (2200) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 5200 (4900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 600 (780) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 370 (600) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2840 (3050) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 985 (900) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1275 (1200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/SHORE CAPITAL STARTS COHORT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1350 PENCE - RPT/STIFEL CUTS VISTRY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 340 (580) PENCE
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