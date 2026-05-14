ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,20 Euro belassen. Die Resultate des ersten Quartals stimmten zuversichtlich nach der zuletzt schwächeren Kursentwicklung, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005557508
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:05 / GMT
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