Unterföhring (ots) -Ein letzter Einsatz mit Wau-Effekt. SAT.1 feiert das Staffelfinale von "Kommissar Rex" mit einer besonderen Würdigung: Im Anschluss an die letzte Folge (Montag, 18. Mai, 20:15 Uhr) zeigt der Sender die Dokumentation "Fernsehgeschichten - Kommissar Rex".Von Tobias Moretti bis Maximilian Brückner - viele Partner haben an Rex' Seite ermittelt. Doch der eigentliche Star blieb derselbe: Kommissar Rex. Nach über 30 Jahren hat Rex seinen Pfotenabdruck unauslöschlich in der Fernsehlandschaft hinterlassen. Doch wie kam es dazu, dass Rex ein Schäferhund wurde und kein Golden Retriever? Warum konnte Rex seinen Partner Maximilian Brückner beim ersten Beschnuppern überhaupt nicht riechen? Und welche weiteren Geheimnisse verbergen sich hinter den Kulissen?In der Dokumentation blicken Insider und Schauspieler zurück auf drei Jahrzehnte voller Spannung und unvergesslicher Momente. Maximilian Brückner schwärmt: "Für mich war Rex der erste Superheld." Tobias Moretti, als Kommissar Richard Moser der erste Partner an Rex' Seite, erinnert sich an seinen legendären Abschied und Serientod: "Ich habe gesagt, es kann nur einen Exodus geben, oder nichts. Noch heute kommen Leute auf mich zu und sagen: 'Ich habe 14 Tage lang geweint.' Einen märchenhafteren Schluss kann man sich nicht wünschen. Das ist letztendlich das, was den Bogen macht - es ist ein Märchen."Das passiert in Folge sechs von "Kommissar Rex":Max und Rex werden gerade feierlich mit dem Verdienstorden ausgezeichnet, als mitten in Wien ein furchtbarer Mord geschieht. Die Leiche der jungen Miriam Hochburg sitzt fixiert auf einem Stuhl, in einem roten Kleid, mit starrem Blick. Neben ihr ein Strauß Rosen und eine Flasche Wein. Die Inszenierung ist eine exakte Nachbildung: die Handschrift des Serienmörders Harald Binder, des "Rosenkavaliers", den Max vor Jahren hinter Gitter gebracht hat."Kommissar Rex" ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit SAT.1 und dem ORF im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von Fisa+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und dem Land Niederösterreich.Das "Kommissar Rex"-Staffelfinale am Montag, 18. Mai 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Die Dokumentation "Fernsehgeschichten - Kommissar Rex", produziert vom ORF und Mutterschifffilm, läuft im Anschluss um 22:15 Uhr.Alle bisherigen Staffeln von "Kommissar Rex" sind kostenlos auf Joyn abrufbar.Pressekontakt:Sandra Mohr, Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07-1121, o. -1176email: Sandra.mohr@seven.one, hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersemail: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6275037