NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Volga-Studie habe für das Medikament Imfinzi bei Blasenkrebs positive Resultate gezeigt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Nun brauche es mehr Details, um das Geschäftspotenziel gut einschätzen zu können./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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