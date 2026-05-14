https://www.bernecker.info/

Das Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping steht heute im Fokus. Die diplomatischen Signale aus Peking deuten auf eine vorsichtige Öffnung hin, was den Fokus auf wirtschaftliche Kooperationen lenkt. Strategen erwarten einen deutlich gemäßigteren Ton bei Zoll- und Handelsbeschränkungen. Das treibt heute auch die europäischen Börsen.Der DAX legt über 1 % zu angeführt von Siemens als Schwergewicht, was nach den Zahlen gestern wenig überrascht. Ob es Richtung Iran Fortschritte gibt bleibt abzuwaren. Weiter gilt:Der AI-Hype ist der ultimative Treiber der aktuellen Aktienrallye. Der Nasdaq 100 markiert den fünften Rekord innerhalb kurzer Zeit, angeführt mal wieder vom Chipsektor.Cisco Systems (+19 %): Der Netzwerker vollzieht den radikalen Schwenk. Neben einer starken Umsatzprognose für AI-Netzwerke wird die Effizienz durch den Abbau tausender Stellen gesteigert. Das wird mit massiven Kursaufschlägen quittiert. Wir hatten die Hintergründe in Der Aktionärsbrief in der Ausgabe vom 6. Mai schon erklärt.Heute ist Vatertag und Christi Himmelfahrt, ab morgen sind wir wieder in gewohntem Umfang für Sie da - entweder über die Bernecker App oder den Newspilot auf unserer Website:Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter