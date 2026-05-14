Frankfurt/Main - Der Dax ist an Christi Himmelfahrt nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter klar im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.460 Punkten berechnet, 1,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Im Fokus stehen am Donnerstag die Technologiewerte und die Aktien aus den zyklischen Branchen wie Chemie und Automotive", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Es zeichne sich jedoch insgesamt ein klassischer Feiertagshandel in Deutschland ab, der durch ein geringes Handelsvolumen gekennzeichnet sei. Die Investoren schienen froh darüber zu sein, dass es bei dem diplomatischen Treffen zwischen den USA und China zu keinen größeren Verwerfungen gekommen sei. Lediglich das Thema Taiwan werde von beiden Seiten kontroverser angegangen. Im Dax sind die Gewinnerwerte klar in der Überzahl - darunter Infineon, SAP und VW.



"Der FTSE 100 zeigt sich heute ebenfalls etwas fester", so Lipkow weiter. "Im englischen Leitindex stehen am Donnerstag die Versicherungsunternehmen im Fokus, nachdem der Versicherungskonzern Aviva seine Bücher geöffnet hatte. Auch die Aktien von Burberry stehen nach dessen Quartalszahlenvorlage im Blickpunkt des Handelsgeschehens. Die Zahlen lagen leicht über den Erwartungen, aber die Marktteilnehmer nutzen dies für Gewinnmitnahmen. Auch bei den Minenunternehmen Glencore und Rio Tinto sind Gewinnmitnahmen zu beobachten", sagte der Marktanalyst.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1710 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.697 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,96 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 105,60 US-Dollar, das waren 6 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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