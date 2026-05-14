DJ MARKT USA/Stimmung weiter zuversichtlich - Nvidia weiter auf Rekordjagd

Für den Start am Donnerstag an der Wall Street sieht es nach einer gut behaupteten Tendenz aus. Das beherrschende Thema ist der US-chinesische Gipfel. Der Aktienmarkt erhofft sich davon in erster Linie, dass die beiden Supermächte ihre Handelsspannungen verringern. Bei dem Besuch dürfte US-Präsident Donald Trump versuchen, sein Pendant XI Jinping auf seine Seite zu ziehen im Hinblick auf den Iran-Krieg und insbesondere das Bemühen, die Straße von Hormus wieder passierbar zu machen - zumal China einen Großteil seines Öls aus dem Iran bezieht. Laut dem Weißen Hauses sind Trump und Xi übereingekommen seien, dass der Iran keine Zahlungen für die Nutzung der Straße von Hormus verlangen dürfe. Derweil betonte Xi in einem ersten Treffen, die Bedeutung der Taiwan-Frage als wichtigsten Punkte.

Die US-Marktzinsen sinken nach dem jüngsten Anstieg vorbörslich leicht, im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkte auf 4,46 Prozent. In der Nacht wurde der Trump-Kandidat Kevin Warsh mit eher knapper Mehrheit vom Senat als neuer Vorsitzender der US-Notenbank bestätigt. Bei einer früheren Anhörung hatte Warsh versichert, dass die Geldpolitik während seiner Amtszeit "streng unabhängig" bleiben werde und er Trump keine Versprechungen gemacht habe. Trump fordert immer wieder vehement niedrigere Zinsen von der US-Notenbank und hatte im Zuge dessen aus Sicht der Märkte auch deren Unabhängigkeit zum Thema gemacht.

Ein Kursfeuerwerk zeichnet sich vorbörslich bei Cisco Systems ab, nachdem der Netzwerkausrüster mit Umsatz und Ergebnis im jüngsten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognosen erhöht hat. Dazu kündigte Cisco an, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen, um mehr Raum für Künstliche Intelligenz im Unternehmen zu schaffen. Das Unternehmen will mehr Ressourcen in die Bereiche Silizium, Optik, Sicherheit und KI zu investieren. Auf Nasdaq.com schießt der Kurs um 19 Prozent nach oben.

Uneinheitlich geht es bei den zuletzt stark gesuchten Halbleiteraktien zu. Die Aktie der KI-Ikone Nvidia wird auf dem gerade erreichten Rekordniveau 2 Prozent höher gestellt. Bei AMD und Intel sieht es dagegen nach Gewinnmitnahmen aus, sie geben um bis zu 3 Prozent deutlicher nach. Bei Nvidia stützt, dass die USA rund zehn chinesischen Unternehmen den Kauf von Nvidias H200-Chips genehmigen, darunter Alibaba, Bytedance und Tencent. Auch einige Distributoren wie Lenovo und Foxconn erhalten die US-Zulassung für den Erwerb der Nvidia-Chips. Für Fantasie sorgt aber auch, dass Nvidia-Chef Jensen Huang und eine Reihe weiterer hochkarätiger Unternehmenschefs die Trump-Delegation begleiten.

Doximity knicken um 21 Prozent ein. Die digitale Plattform für US-Gesundheitsfachkräfte verzeichnete im vierten Geschäftsquartal einen geringeren Gewinn aufgrund gestiegener Betriebskosten und verfehlte auch die Erwartung des Marktes.

StubHub Holdings erzielte im ersten Quartal bei einem anziehenden Umsatz einen Gewinn. Laut dem Unternehmenschef sind die Trends im Bereich Live-Veranstaltungen und im Zweitmarkt für Tickets weiterhin gesund, mit starker Verbrauchernachfrage und einem robusten Veranstaltungskalender. Für den Kurs geht es darauf um 15 Prozent nach oben.

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May 14, 2026 06:28 ET (10:28 GMT)

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