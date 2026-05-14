Eli Lilly gehört weiterhin zu den stärksten Wachstumsunternehmen am gesamten US Aktienmarkt. Nach den aktuellen Quartalszahlen richtet sich der Blick der Anleger nun vor allem auf die charttechnisch wichtige Marke von 1.000 US$. Eli Lilly überzeugt mit starkem Wachstum Eli Lilly and Company konnte mit den aktuellen Quartalszahlen erneut die Erwartungen der Märkte übertreffen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf rund 12,7 Milliarden US$ und lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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