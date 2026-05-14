Mobix Labs (Nasdaq: MOBX) hat heute eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Special Project Delivery LLC ("SPD") angekündigt, einem US-Unternehmen, das souveräne Lieferketten für seltene Erden, kritische Mineralien und Energiespeicher aufbaut.

Die vorgeschlagene Übernahme würde die Aktivitäten von Mobix Labs im Bereich der nationalen Sicherheit das Unternehmen versorgt bereits US-amerikanische und verbündete Kampfflugzeuge, Raketen, U-Boote und Satelliten unmittelbar auf einen der strategisch wichtigsten Industriesektoren der Welt ausweiten. Damit rückt MOBX direkt in die Lieferkette vor, die die moderne Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie KI-Infrastruktur antreibt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der geplanten Übernahme von Special Project Delivery LLC ("SPD"), die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, wie sie in den SEC-Einreichungen von Mobix Labs sowie in ähnlichen Bestimmungen unter geltenden nicht-US-amerikanischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind. Die Absichtserklärung ist unverbindlich, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet oder die geplante Transaktion abgeschlossen wird.

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