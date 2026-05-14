New York - Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich am Donnerstag dank frischer KI-Begeisterung fortgesetzt. Für Schub sorgten ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein mit Spannung erwarteter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems. Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China gesetzt sowie auf Vermittlungen Chinas im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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