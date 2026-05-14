New York - Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich am Donnerstag dank frischer KI-Begeisterung fortgesetzt. Für Schub sorgten ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein mit Spannung erwarteter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems . Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrössten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China gesetzt sowie auf Vermittlungen des Landes im Iran-Krieg, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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