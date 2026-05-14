Die Rekordjagd der US-Technologiebörse Nasdaq geht weiter. Vor allem neue Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz sorgte für Rückenwind. Besonders positiv aufgenommen wurden starke Geschäftszahlen des Netzwerkausrüsters Cisco sowie der mit großer Spannung erwartete Börsengang des KI-Chipherstellers Cerebras Systems.Zusätzlich hoffen Anleger auf eine weitere Annäherung zwischen den USA und China sowie auf eine mögliche Vermittlerrolle Pekings im Iran-Konflikt. US-Präsident Donald Trump ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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