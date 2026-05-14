Ein regelrecht berauschendes Comeback: Die Aktien von SMA Solar haben sich am Donnerstag eindrucksvoll von dem Rückschlag des Vortags erholt. Mit einem Kursplus von zuletzt 13,7 Prozent auf 63,50 Euro führten die Papiere den SDAX deutlich an. Damit näherten sie sich wieder dem erst zu Wochenbeginn erreichten Mehrjahreshoch von 64 Euro, dem höchsten Stand seit Herbst 2023.Am Mittwoch waren die Titel nach der Vorlage der Quartalszahlen noch massiv unter Druck geraten. Dabei hatte das Unternehmen durchaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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