Ein starker Feiertag: Der deutsche Aktienmarkt hat seine Aufwärtsbewegung weiter fortgesetzt. Vor allem die anhaltende Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz bescherte dem DAX erneut für Rückenwind. Auslöser war unter anderem der starke Geschäftsausblick des US-Technologiekonzerns Cisco, der weltweit für positive Stimmung im Technologiesektor sorgte.Davon profitierten auch Schwergewichte im DAX wie Siemens und SAP. Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets verlief der Handel allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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