© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie US-Börsen haben keine klare Linie gefunden, während sich der Dow stabil hält, werden Techaktien von Micron tief ins Minus geführt. Der DAX schließt mit Verlusten. Öl- und Goldpreise fallen.An der Wall Street haben die großen Leitindizes am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während sich der Dow-Index mit einer starken IBM-Aktie im Plus hält, büßte der technologielastige Nasdaq 100 zuletzt (18:15 Uhr) 1,5 Prozent ein. Chipwerte zählten zu den größten Verlierern: Titel von Micron und Sandisk sackten jeweils mehr als 10 Prozent ab. Die Aktie von SpaceX stieg um 5,5 Prozent, nachdem sie an den drei Handelstagen zuvor rund 16 Prozent eingebüßt hatte. "Ein Renditeanstieg bei …
Enthaltene Werte: DE0006070006,DE0006231004,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
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