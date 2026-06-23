Die Hochtief-Aktie gehört zu den stärksten Performern am deutschen Aktienmarkt. Allein in diesem Jahr hat das Papier knapp +50% zulegen können. Auf Sicht von 12 Monaten hat sich der Wert der Aktie sogar mehr als verdreifacht. Der starke Lauf hat dem Baustoffkonzern zum Aufstieg in die erste deutsche Börsenliga verholfen. Doch sollten Anleger jetzt immer noch kaufen oder lieber auf einen günstigeren Einstiegspunkt warten? DAX-Aufnahme sorgt zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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