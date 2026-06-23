© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie US-Börsen sind uneinheitlich in den Handel gestartet, während sich der Dow stabil hält, werden Techaktien von Micron tief ins Minus geführt. Der DAX holt einen Teil der Verluste auf. Öl- und Goldpreise fallen.An der Wall Street sind die großen Leitindizes ohne eine klare Richtung in den Handel gestartet. Während sich der Dow-Index mit einer starken IBM-Aktie leicht im plus hielt, büßte der technologielastige Nasdaq 100 zuletzt (16:15 Uhr) 2,1 Prozent ein. Chipwerte zählten zu den größten Verlierern: Titel von Micron und Western Digital sackten rund 10 Prozent ab, für Sandisk ging es sogar 11,6 Prozent abwärts. Die Aktie von SpaceX pendelte um ihren Vortagesschluss bei 155,50 US-Dollar, …
Enthaltene Werte: DE0006070006,DE0006231004,US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
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