Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. In den nordischen Ländern und in der Schweiz indes blieben die Handelssäle feiertagsbedingt geschlossen. Die heissen Tage der Berichtssaison sind vorbei, nur in London legten noch mehrere Unternehmen Zahlen vor. Im Fokus am Markt standen die Gespräche zwischen den USA und China. «Die Börsen hoffen, dass China der erfolgreiche Vermittler zwischen den USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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