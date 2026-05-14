Die Mitgliedschaft unterstützt das wachsende Programm von Aduro für Erdölanwendungen, dessen Schwerpunkt auf der Aufbereitung von paraffinischem Rohöl liegt, und fördert die Zusammenarbeit mit Produzenten, Raffinerien und Midstream-Betreibern im Uinta-Becken

LONDON, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute bekannt, dass es der Utah Petroleum Association ("UPA") beigetreten ist. Dies ist der landesweite Branchenverband, der Unternehmen vertritt, die in allen Bereichen der Öl- und Gasindustrie von Utah tätig sind. Die Mitgliedschaft unterstützt die Bemühungen von Aduro, seine Aktivitäten im Bereich der Aufbereitung von paraffinischem Rohöl auszuweiten - ein Anwendungsgebiet, das in direktem Zusammenhang mit den für das Uinta-Becken charakteristischen Ausgangsmaterialien "Gelbes Wachs" und "Schwarzes Wachs" steht.

Das Uinta-Becken ist eine der bekanntesten Regionen Nordamerikas für die Förderung von paraffinischem Rohöl, dessen Transport heute aufgrund des hohen Wachsgehalts des Rohstoffs isolierte Transportleitungen, eine Nacherwärmungsinfrastruktur sowie eine selektive Annahme durch Raffinerien erfordert. Die 1958 gegründete UPA vertritt Produzenten, Raffinerien, Midstream-Betreiber und Dienstleister entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Erdgasindustrie in Utah. Die Mitgliedschaft bietet Aduro die Möglichkeit, direkt mit den Interessengruppen in Kontakt zu treten, darunter auch mit Betreibergesellschaften, deren Erkenntnisse Aufschluss darüber geben, wie HCT potenziell in das Ökosystem des Uinta-Beckens integriert werden kann.

"Der Beitritt zur Utah Petroleum Association unterstützt unsere Bemühungen, unser Programm für Erdölanwendungen von der Laborvalidierung hin zu einer strukturierten Zusammenarbeit mit der Industrie im Pilotmaßstab voranzubringen", sagte Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Die Mitgliederbasis der UPA deckt die gesamte Wertschöpfungskette des Uinta-Beckens ab und bietet Aduro die Möglichkeit, die potenziellen Vorteile von HCT für die Aufbereitung von paraffinischem Rohöl aufzuzeigen und gleichzeitig unser Verständnis für die Aspekte des Transports, der Handhabung und der Raffineriekompatibilität im Zusammenhang mit wachsartigen Rohölströmen zu vertiefen. Durch die Festigung der Branchenbeziehungen ist Aduro nun in der Lage, gemeinsam mit den Betreibern zu prüfen, wo HCT die größte wirtschaftliche Wirkung erzielen kann."

"Wir freuen uns, Aduro Clean Technologies bei der UPA willkommen zu heißen", sagte Rikki Hrenko-Browning, Präsidentin der Utah Petroleum Association. "Innovationen bei der Förderung und Verarbeitung von Utahs wachsartigen Rohölen haben konkrete Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit unseres Beckens. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Aduro Möglichkeiten für Pilotprojekte hier in Utah zu erkunden."

Die UPA-Mitgliedschaft von Aduro folgt auf mehrere jüngste Fortschritte im Rahmen des Programms des Unternehmens für Anwendungen in der Erdölindustrie. Dazu gehören eine beim US-Patent- und Markenamt eingereichte Teilfortsetzungsanmeldung, mit der der Schutz der geistigen Eigentumsrechte an der Hydrochemolytic-Technologie auf die Aufbereitung von stark paraffinhaltigen Rohölen ausgeweitet werden soll, sowie die Ernennung von Scott Smith, M.A.Sc., P.Eng., zum Programmdirektor für Petroleum Technology Solutions. Jüngste Laborversuche mit gelbem und schwarzem Wachs aus dem Uinta-Becken haben gezeigt, dass die HCT-Verarbeitung den Wachsgehalt des behandelten Rohöls senkte und dass das behandelte Rohöl unter Umgebungsbedingungen stabil blieb - ein Ergebnis, das, sofern es im industriellen Maßstab reproduziert werden kann, die seit langem bestehenden Einschränkungen hinsichtlich Transport und Raffineriekompatibilität im Zusammenhang mit der Förderung von wachsreichem Rohöl direkt beseitigen würde.

Die Aufbereitung von paraffinischem Rohöl ist ein weiterer Beweis für die Eignung der HCT-Technologie für unterschiedliche Ausgangsstoffe und ergänzt die bestehenden Programme des Unternehmens in den Bereichen Upcycling von Kunststoffabfällen, Aufbereitung von Schwerbitumen und erneuerbaren Ölen. Im Rahmen seiner UPA-Mitgliedschaft beabsichtigt Aduro, mit Betreibern im Uinta-Becken und in ganz Utah zusammenzuarbeiten, um zu prüfen, wie sich HCT in die bestehende Produktions-, Transport- und Verarbeitungsinfrastruktur einfügen lässt, einschließlich Ansätzen, die die Abhängigkeit von beheizten Transportwegen verringern und den Zugang von paraffinischen Rohölströmen zu Raffinerien verbessern könnten.

Über die Utah Petroleum Association

Die Utah Petroleum Association (UPA) ist ein in Utah ansässiger, landesweiter Branchenverband der Erdöl- und Erdgasindustrie, der Unternehmen vertritt, die in allen Bereichen der Öl- und Gasindustrie in Utah tätig sind. Die 1958 gegründete UPA hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Mitgliedsunternehmen zu dienen und die verantwortungsvolle Erschließung der natürlichen Ressourcen Utahs sowie die Herstellung von Kraftstoffen, die die Wirtschaft Utahs antreiben, voranzutreiben. Die Arbeit der UPA umfasst Interessenvertretung in Regulierungsfragen, Regierungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung der Mitglieder sowie die Bereitstellung von Brancheninformationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.utahpetroleum.org

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter Technologien auf Wasserbasis, mit denen Kunststoffabfälle chemisch recycelt, Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl umgewandelt sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe oder nachwachsende Chemikalien umgewandelt werden. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Jon Ekstrom, Communications Lead

jekstrom@utahpetroleum.org

+1 720 936 2393

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: Aussagen zum Programm für Erdölanwendungen von Aduro; die potenzielle Anwendung der Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") zur Aufbereitung paraffinischer Rohölsorten; die geplante Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Utah Petroleum Association; die Bewertung von Pilotprojekten und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Industrie; die Fähigkeit der HCT, sich in bestehende Produktions-, Transport-, Raffinerie- und Verarbeitungsinfrastrukturen zu integrieren; das Potenzial, die Abhängigkeit von beheizten Transportwegen zu verringern und den Zugang von Raffinerien zu paraffinischen Rohölströmen zu erweitern; die Interpretation und die Auswirkungen der jüngsten Ergebnisse aus Laborversuchen; den Ausbau des geistigen Eigentumsportfolios des Unternehmens; sowie die fortgesetzte Entwicklung, Validierung, Skalierung und Kommerzialisierung der HCT.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der technischen Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit von HCT; der Übertragbarkeit von Labor- und Pilotversuchs-Ergebnissen auf künftige Pilot- oder kommerzielle Betriebsabläufe; der fortgesetzten Verfügbarkeit von Industriepartnern und Kooperationsmöglichkeiten; der Fähigkeit des Unternehmens, sein Programm für Erdölanwendungen voranzutreiben; der Fähigkeit, künftige kommerzielle Chancen und strategische Partnerschaften zu sichern; die fortlaufende Entwicklung und den Schutz des geistigen Eigentumsportfolios des Unternehmens; sowie die Stabilität der regulatorischen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Entwicklungs- und Kommerzialisierungsaktivitäten unterstützen.

Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter unter anderem: das Risiko, dass Labor- oder Versuchsanlagen-Ergebnisse nicht im Pilot- oder kommerziellen Maßstab reproduziert werden können; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Skalierung der Technologie des Unternehmens; betriebliche und technische Risiken; Veränderungen der Marktbedingungen, der Rohstoffpreise oder der Akzeptanz in der Branche; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen; die Fähigkeit, Rechte an geistigem Eigentum zu schützen und durchzusetzen; die Verfügbarkeit und Bereitschaft von Partnern zur Teilnahme an künftigen Kooperationen oder Pilotprogrammen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; sowie weitere Faktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC), die unter www.sec.gov verfügbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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