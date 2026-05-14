Das war regelrecht historisch: Cerebras Systems hat einen bemerkenswerten Börsenstart hingelegt. Denn die Aktie des KI-Chipherstellers eröffnete am Donnerstag an der Nasdaq bei 350 Dollar, nachdem die Anteilscheine zuvor zu 185 Dollar ausgegeben worden waren. Damit wurde das Unternehmen direkt mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet.Insgesamt platzierte Cerebras 30 Millionen Aktien und nahm damit 5,55 Milliarden Dollar ein. Es war der größte Börsengang eines US-Technologiekonzerns seit Uber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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