Die Tesla-Aktie hat in den letzten Tagen wieder deutlich zugelegt. Mit dem Break der 100-Tage- und der 200-Tage-Linie hat das Papier ein neues Kaufsignal generiert. Viele Investoren bewerten Tesla zunehmend als eine Kombination aus KI-Unternehmen, Robotaxi-Plattform und Chip-Hersteller. Da der gesamte Markt momentan extrem stark auf die Themen Künstliche Intelligenz und Chips fokussiert ist, profitiert Tesla eher als "AI-Play" denn als Elektroauto-Hersteller.Den vollständigen Artikel lesen ...
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