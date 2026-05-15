Der neue US-Verteidigungshaushaltsantrag für 2027 schlägt mit 1,5 Billionen USD ein wie eine Bombe. Das sind 44 % mehr als im Vorjahr. Doch der eigentliche Paukenschlag ist die strategische Neuausrichtung. Es sind 63 Mrd. USD allein für unbemannte Systeme veranschlagt. Ein kanadisches Unternehmen ist dafür bestens gerüstet, kommt allerdings aus einer ungewöhnlichen Ecke. Statt auf reine Militärtechnologie zu setzen, hat Volatus Aerospace jahrelang Pipelines, Stromtrassen und Offshore-Windparks überwacht. Diese kommerzielle Basis könnte sich jetzt als entscheidender Vorteil erweisen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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