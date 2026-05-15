Die Nvidia-Aktie hat gestern erneut ein neues Allzeithoch markiert und setzt ihre außergewöhnliche Rallye damit eindrucksvoll fort. Mit der anhaltenden KI-Euphorie rückt inzwischen sogar die Marke von 6 Billionen US$ Börsenwert zunehmend in den Fokus der Märkte. Vor allem die massive Nachfrage nach KI-Chips und Rechenzentren sorgt weiterhin für extrem starkes Momentum im Kursverlauf. Trotz der bereits historischen Bewertung zeigt das Chartbild bislang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de