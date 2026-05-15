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freenet startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 - deutliches Umsatzwachstum und signifikante Steigerung des adj. Free Cashflow



15.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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freenet startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 - deutliches Umsatzwachstum und signifikante Steigerung des adj. Free Cashflow Umsatz: +26,1 % auf 761,9Mio.EUR - Wachstum getrieben durch mobilezone-Integration und IPTV-Kundengewinnung

+26,1 % auf 761,9Mio.EUR - Wachstum getrieben durch mobilezone-Integration und IPTV-Kundengewinnung EBITDA & Free Cashflow: Adj. EBITDA bei 122,0Mio.EUR (-3,6 %) und adj. Free Cashflow signifikant gestiegen auf 85,7Mio.EUR (+10,4 %)

Adj. EBITDA bei 122,0Mio.EUR (-3,6 %) und adj. Free Cashflow signifikant gestiegen auf 85,7Mio.EUR (+10,4 %) Mobilfunk: +29 Tsd. Postpaid-Kunden sowie +182 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling - Wachstum bewusst margenfokussiert gesteuert

+29 Tsd. Postpaid-Kunden sowie +182 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling - Wachstum bewusst margenfokussiert gesteuert IPTV: Dynamisches Kundenwachstum (+42 Tsd.) und weiterhin starke adj. EBITDA-Entwicklung (+49,0 %)

Dynamisches Kundenwachstum (+42 Tsd.) und weiterhin starke adj. EBITDA-Entwicklung (+49,0 %) Ausblick: Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Büdelsdorf, 15. Mai 2026 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Die operativen Entwicklungen im 1. Quartal bestätigen die strategische Ausrichtung des Konzerns auf wertschaffendes Wachstum im Mobilfunk- und IPTV-Geschäft. Im 1. Quartal stiegen die Konzernumsatzerlöse von freenet auf 761,9 Mio. EUR (+26,1%). Der Anstieg resultiert maßgeblich aus der Integration von mobilezone Deutschland in das Mobilfunksegment sowie weiterem profitablen Kundenwachstum im IPTV-Geschäft. In Summe erzielte freenet ein adj. EBITDA von 122,0 Mio. EUR (-3,6%) sowie einen adj. Free Cashflow von 85,7 Mio. EUR (+10,4%). Die Cash-Conversion war aufgrund einer positiven Working Capital-Entwicklung höher als im Vorjahr, während das Ergebnis erwartungsgemäß durch den negativen Effekt aus einer Vereinbarung mit einem Netzbetreiber belastet wurde. Mobilfunk: Wachstum mit klarem Fokus auf Qualität Im Berichtszeitraum steigerte freenet die Zahl der Postpaid-Kunden um 29 Tsd. auf insgesamt 8,270 Mio. Zusätzlich wurden 182 Tsd. Postpaid-Verträge im Reselling abgeschlossen. Das Wachstum wurde unter gezielt erhöhten Margenvorgaben realisiert, wodurch das Volumen - insbesondere bei den Postpaid-Abonnenten - erwartungsgemäß begrenzt wurde. Gleichzeitig wird dadurch die langfristige Ergebnisqualität der Kunden nachhaltig gestärkt. Durch die Integration von mobilezone Deutschland stiegen die Umsatzerlöse im Mobilfunksegment deutlich auf 658,8 Mio. EUR (+30,4 %), hauptsächlich getrieben durch Hardware- und Reselling-Geschäfte. Auch die Postpaid-Serviceumsätze legten leicht auf 409,8 Mio. EUR (+0,9 %) zu, obwohl der Postpaid-ARPU auf 16,6 EUR (-5,4 %) sank. Das adj. EBITDA im Mobilfunksegment lag bei 93,7 Mio. EUR (-9,8%) und wurde erwartungsgemäß durch den negativen Ergebniseffekt aus einer Vereinbarung mit einem Netzbetreiber belastet. Dieser Effekt ist bereits in der Guidance 2026 berücksichtigt und wird das Ergebnis im weiteren Jahresverlauf negativ beeinflussen, sofern die andauernden Nachverhandlungen nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Parallel ergreift freenet gezielte operative und kommerzielle Maßnahmen, um den Effekt im Einklang mit der finanziellen Ambition 2028 auszugleichen. IPTV: waipu.tv mit weiterhin starker adj. EBITDA-Entwicklung waipu.tv setzte im IPTV-Geschäft sein profitables Wachstum fort und gewann netto 42 Tsd. Abonnenten hinzu. Insgesamt verfügt waipu.tv nun über 1,797 Mio. Abo-Kunden. Die Umsatzerlöse lagen bei 52,8 Mio. EUR (+7,7%) und resultierten überwiegend aus dem Abonnementgeschäft. Zugleich entwickelt sich das Geschäft mit Targeted Advertising als zweite Erlössäule weiter dynamisch. Die finanzielle Skalierbarkeit des Geschäftsmodells zeigte sich erneut im Ergebnis: Das adj. EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 49,0% auf 9,0 Mio. EUR. waipu.tv erhöht damit den Beitrag zum Konzern-EBITDA kontinuierlich weiter und entwickelt sich - wie in der finanziellen Ambition 2028 vorgesehen - zum zentralen Ergebnis- und Werttreiber. Sonstige/Holding: Vorstandsreduktion wirkt positiv auf das adj. EBITDA Das Segment Sonstige/Holding, das seit diesem Jahr auch das Geschäft von Media Broadcast umfasst, entwickelte sich auf Umsatzebene mit 61,9 Mio. EUR (-0,5 %) erwartungsgemäß stabil. Das adj. EBITDA verbesserte sich auf 19,3 Mio. EUR (+15,4 %), insbesondere durch niedrigere Personalkosten im Zuge der im Vorjahr umgesetzten Verkleinerung des Vorstands. Ausblick: Guidance für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Auf Basis der Entwicklung im 1. Quartal bestätigt der Vorstand die Guidance für das Geschäftsjahr 2026. freenet sieht sich operativ gut aufgestellt, um die temporäre Ergebnisbelastung im Mobilfunk aktiv zu managen, die positive Ergebnisdynamik im IPTV-Geschäft fortzusetzen und eine stabile Cashflow-Entwicklung als Grundlage der Dividendenfähigkeit sicherzustellen. Conference Call Am Freitag, den 15. Mai 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) findet der Conference Call zu den Ergebnissen für das 1. Quartal 2026 statt. Die Teilnahme am Conference Call ist als Webcast (listen-only mode) verfügbar. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss zur Verfügung gestellt. Kennzahlentabellen Kunden- und Absatzkennzahlen Tsd. 31.03.2026 31.12.2025 Abs.

Veränd. Rel.

Veränd. Postpaid-Kunden1 8.270 8.241 29 0,3% Postpaid-Verträge (Reselling) 2 182 k.A. k.A. k.A. waipu.tv Abo-Kunden 1.797 1.7553 42 2,4%

Umsatzerlöse, adj. EBITDA und adj. Free Cashflow Mio. EUR bzw. lt. Angabe Q1 2026 Q1 20254 Abs.

Veränd. Rel.

Veränd. Umsatzerlöse 761,9 604,3 157,5 26,1% Segment Mobilfunk 658,8 505,1 153,8 30,4% Serviceumsätze (Postpaid) 409,8 406,3 3,5 0,9% Postpaid-ARPU (EUR) 16,6 17,51 -0,9 -5,4% Segment IPTV 52,8 49,0 3,8 7,7% Segment Sonstige/Holding5 61,9 62,2 -0,3 -0,5% Adjusted EBITDA 122,0 126,6 -4,6 -3,6% Segment Mobilfunk 93,7 103,9 -10,1 -9,8% Segment IPTV 9,0 6,0 3,0 49,0% Segment Sonstige/Holding5 19,3 16,7 2,6 15,4% Adjusted Free Cashflow 85,7 77,6 8,1 10,4%

Weitere Dokumente zur Veröffentlichung fn.de/irdownloads 1 Inkl. Abonnenten der App-basierten Tarife (freenet FUNK und freenet FLEX) 2 Bezogen auf die Berichtsperiode 3 Exkl. O2TV-Abo-Kunden aus der Vertriebskooperation mit Telefónica Deutschland 4 Hinsichtlich der Anpassungen für das 1. Quartal 2025 wird auf die Ausführungen unter Textziffer 2.17 und 38 im Geschäftsbericht 2025 verwiesen. 5 Der Referenzwert ergibt sich aus dem Segment Sonstige/Holding der Vorjahresperiode zzgl. des Wertes von Media Broadcast Kontakt Investor Relations Tel.: +49 (0)40 / 513 06 778 E-Mail: ir@freenet.ag Public Relations Tel.: +49 (0)40 / 513 06 777 E-Mail: pr@freenet.ag



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