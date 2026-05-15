DJ LVMH verkauft Modemarke Marc Jacobs für 850 Millionen Dollar

Von Katherine Hamilton

DOW JONES--LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton trennt sich von der Marke Marc Jacobs. Der Luxusgüterkonzern verkauft die Modemarke an WHP Global und die G-III Apparel Group für 850 Millionen US-Dollar. Die beiden Käufer zahlen jeweils 425 Millionen Dollar und werden die Marke paritätisch halten, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

G-III, zu der Karl Lagerfeld und Dutzende Lizenzen für mehrere andere Modemarken gehören, soll das operative Geschäft von Marc Jacobs führen, einschließlich des Direktvertriebs an Verbraucher und des Großhandels. G-III erhält zudem eine exklusive Lizenz zur Nutzung der Marke und des geistigen Eigentums von Marc Jacobs.

WHP, das Lizenzen für Vera Wang und rag & bone verwaltet, wird die Lizenzvergabe überwachen. Die Transaktion soll im dritten Geschäftsquartal von G-III abgeschlossen werden, das im Oktober endet.

LVMH hat 1997 die Mehrheit an Marc Jacobs übernommen, als Jacobs selbst als Kreativdirektor von Louis Vuitton geholt wurde. Jacobs hatte die Marke, die für ihre erschwinglichen Luxushandtaschen bekannt geworden ist, 1984 gegründet.

Jacobs will nach eigener Aussage auch nach Abschluss des Deals Kreativdirektor seiner Marke bleiben.

Im Juli 2025 hatte das Wall Street Journal berichtet, dass LVMH Gespräche über den Verkauf von Marc Jacobs führe, wobei der Wert des Deals auf 1 Milliarde Dollar geschätzt wurde. WHP gehörte damals zu den genannten Interessenten.

LVMH hat bereits in der Vergangenheit Unternehmen an G-III abgestoßen, so wurden 2016 die Marken Donna Karan und DKNY für 650 Millionen Dollar verkauft.

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May 15, 2026 00:55 ET (04:55 GMT)

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