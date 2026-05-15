Bern - Vom 1. bis zum 19. Juni herrscht im Berner Bundeshaus wieder Hochbetrieb. An der Sommersession von National- und Ständerat geben zahlreiche gewichtige Dossiers zu reden. Eine Übersicht in chronologischer Reihenfolge: VEREIDIGUNGEN: Zu Beginn der Sommersession im Nationalrat werden zwei neue Ratsmitglieder vereidigt. Die 53-jährige Andrea de Meuron (Grüne/BE) tritt die Nachfolge von Aline Trede an. Die 42-Jährige wurde kürzlich in die Berner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab