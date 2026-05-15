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Lange war Plug Power ein Sorgenkind unter den Wasserstoff-Aktien. Rote Zahlen, enttäuschende Quartalsergebnisse, skeptische Analysten, die Aktie hatte es schwer, der Trend abwärts gerichtet. Doch jetzt und auch schon die letzten Wochen dreht sich der Wind. Mit starken Q1-Zahlen, einem beeindruckenden Umsatzanstieg und einem frischen Kaufsignal aus dem Chart hat Plug Power plötzlich wieder alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Innerhalb kurzer Zeit legte die Aktie deutlich zu, und das war womöglich erst der Anfang. Großkunden wie Amazon und Walmart sorgen für etwas Planungssicherheit, das Elektrolyseur-Geschäft springt richtig an, und die Stimmung im gesamten Wasserstoff-Sektor hellt sich spürbar auf. Wer Plug Power noch vor wenigen Monaten abgeschrieben hatte, schaut jetzt vielleicht genauer hin. Was steckt hinter dem Comeback, und wohin kann die Reise noch gehen?

Zahlen mit Substanz

Plug Power hat im ersten Quartal 2026 geliefert, und das spürt man. Der Umsatz kletterte auf 26,29 Millionen US-Dollar. Zuvor waren es 23,2 Millionen US-Dollar in 2025. Die Gesamterlöse stiegen auf 163,51 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr waren es 133,67 Millionen US-Dollar. Das Elektrolyseur-Geschäft legte dabei besonders stark zu. 343 Prozent Zuwachs in diesem Segment. Auch beim bereinigten Verlust je Aktie gab es Fortschritte. Der Rückstand auf die Gewinnzone wird kleiner, Schritt für Schritt. Analysten von TD Cowen hoben ihren fairen Wert daraufhin von 2,00 auf 3,00 US-Dollar an und lobten ausdrücklich die verbesserte Planbarkeit durch langfristige Erneuerungsverträge mit Amazon und Walmart. Morgan Stanley sieht ebenfalls einen klaren Umsatzanstieg und eine über den Erwartungen liegende Rentabilität. Schwarze Zahlen sind noch nicht in Sicht, aber die Richtung stimmt.

Charttechnik

Zuletzt bildete sich ein sogenanntes Golden Cross, der 50-Tage-Durchschnitt schnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben. Das ist ein deutliches Kaufsignale. Wer dieses Muster schon kennt, weiß, dass oft danach eine ausgeprägte Aufwärtsbewegung folgt. Das ist ja auch schon zum Teil geschehen. Entscheidend ist jetzt die Marke von 4 US-Dollar. Schließt die Aktie dauerhaft darüber, wäre der Weg nach oben technisch frei, Kursziele von 5 oder sogar 6 US-Dollar rücken dann in den Bereich des Möglichen. Die jüngste Rally zeigt, wie viel Energie und Power noch in diesem Titel stecken könnte. Die Volatilität und damit das Risiko bleibt nach wie vor hoch, aber genau das macht Plug Power für mutige Anleger interessant.

Was tun?

Plug Power ist keine Aktie für Ängstliche und damit auch nicht für jeden geeignet. Das war die Aktie aber ehrlicherweise noch nie. Wer die Lage jedoch nüchtern betrachtet, sieht durchaus Substanz hinter dem aktuellen Kursanstieg. Die Quartalszahlen überzeugten, der Umsatz wächst, das Elektrolyseur-Segment läuft endlich an. Großkunden mit Langzeitverträgen sorgen für Stabilität im Kerngeschäft. Technisch zeigt das Golden Cross klar nach oben, und eine nachhaltige Schlusskurs-Überwindung der 4-US-Dollar-Marke würde das Bild weiter aufhellen. Auf der anderen Seite: Plug Power schreibt nach wie vor Verluste, und mehrere Analysten bleiben vorsichtig. Wer aber bereits investiert ist, kann die Position mit einem für ihn geeigneten Stopp absichern und die Rally laufen lassen. Neueinsteiger könnten auf den Durchbruch über 4 US-Dollar waren und dann eventuell in Tranchen einsteigen. Der gesamte Wasserstoff-Sektor hat Fahrt aufgenommen, und Plug Power ist mittendrin.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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