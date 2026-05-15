Wasserstoffaktien haben sich in den letzten Monaten deutlich erholt. Massiv gestiegene Preise für Öl- und Energie verleihen Rückenwind, ebenso die internationalen Leitplanken für die Erreichung der Dekarbonisierungsziele. Zudem lassen sich auf Unternehmensebene zahlreiche positive Entwicklungen ausmachen. Plug Power übertraf zuletzt mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen. SFC vermeldete einen Rekordauftrag. Bei dynaCERT geht alles in die richtige Richtung, insbesondere sorgt die Expansion in Südostasien für Phantasie. Analysten bescheinigen den Kanadiern Vervielfachungspotenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de