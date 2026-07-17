Die Zukunft des Verkehrs ist elektrisch - aber der Weg dorthin wird länger und komplizierter als viele Anleger glaubten. Millionen Lastwagen, Bau- und Landmaschinen, Generatoren sowie Militärfahrzeuge werden noch über Jahre mit Verbrennungsmotoren arbeiten. Genau daraus entsteht eine interessante Investmentstory. Mit dynaCERT, Deutz und Daimler Truck stellen wir drei aussichtsreiche Aktien vor.
Enthaltene Werte: CA26780A1084,DE0006305006,DE000DTR0XXXDen vollständigen Artikel lesen ...
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