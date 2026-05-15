Anlässlich der Intersolar finden am Messestand von Valentin Software Live-Planungen mit der Photovoltaik-Planungssoftware PV*Sol premium statt. Das Expertenteam steht an allen Messetagen für praxisnahe Beratung bereit. Auch 2026 stellt Valentin Software seine Planungssoftware für Photovoltaik-, Solarthermie- und Wärmepumpenanlagen auf der Intersolar Europe in München vor. Vom 23. bis 25. Juni können sich Fachbesucher und Fachbesucherinnen über die neuen Funktionen von PV*Sol premium und GeoT*Sol ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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