Der US-Halbleiterausrüster Applied Materials hat mit den Zahlen zum zweiten Quartal die Schätzungen der Analysten auf ganzer Linie geschlagen. Neben neuen Rekordwerten bei Umsatz und Gewinn sorgt vor allem ein massiv angehobener Ausblick auf das laufende Quartal für Begeisterung an der Wall Street. Eine weitere bestätigung in der laufenden Chip-Rally.• Applied Materials meldete neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn und profitierte besonders stark vom KI-Infrastrukturboom.• Der Ausblick auf das dritte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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