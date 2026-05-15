Die Hauptversammlungssaison erreicht ihren Höhepunkt: Mit Commerzbank, Vonovia, Covestro, Puma, Hugo Boss, Fresenius, Brenntag, Lanxess, Uniper, Hapag-Lloyd, ProSiebenSat.1 und Deutsche Wohnen öffnen zahlreiche deutsche Konzerne ihre HVs.International liefern Nvidia, Walmart, Home Depot, Target und Intuit ihre Q1-Zahlen, dazu Generali aus Italien, BT Group, Easyjet und Tate & Lyle aus Großbritannien sowie Richemont aus der Schweiz.Politisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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