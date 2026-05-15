London - Ein britischer Abgeordneter legt sein Mandat nieder, um dem Favoriten auf die Nachfolge des angeschlagenen Premiers Keir Starmer den Weg zu ebnen. Der bisherige Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, sei die richtige Person, um die notwendigen Reformen im Land anzustossen, schrieb der Labour-Abgeordnete von Makerfield, Josh Simons, im Kurznachrichtendienst X. Deswegen habe er sich entschieden, sein Mandat für den Wahlkreis nahe Manchester ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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