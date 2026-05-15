Vancouver, British Columbia - 14. Mai 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG) (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (- https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-on-the-re-rating-potential-and-upcoming-milestones-in-2026/ -) freut sich bekannt zu geben, dass die Abstimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens (die "Versammlung") am 14. Mai 2026 zur Wahl aller Direktoren geführt hat, die in der Informationsbroschüre der Geschäftsführung vom 23. März 2026 als Kandidaten aufgeführt waren.
Ein Quorum von 27,04 % der mit den ausgegebenen Aktien des Unternehmens verbundenen Stimmen war persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Versammlung anwesend.
Jeder der folgenden sechs von der Geschäftsleitung vorgeschlagenen Kandidaten wurde zum Verwaltungsratsmitglied gewählt. Die Ergebnisse dieser Abstimmung lauteten wie folgt:
Verwaltungsratsmitglied
Gesamtzahl der Ja-Stimmen
Gesamtstimmen
Prozentualer Anteil der Ja-Stimmen
Amir Adnani
25.742.480
28.029.762
91,84 %
David Garofalo
25.778.535
28.029.762
91,97 %
David Kong
27.691.503
28.029.762
98,79 %
Gloria Ballesta
27.505.798
28.029.761
98,13 %
Mario Bernardo Garnero
27.757.943
28.029.762
99,03 %
Anna Tudela
27.624.636
28.029.762
98,55 %
Darüber hinaus genehmigten die Aktionäre auf der Hauptversammlung die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers LLP als Abschlussprüfer der Gesellschaft für das kommende Geschäftsjahr.
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.
Über GoldMining Inc.
Das Unternehmen ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Dank seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt das Unternehmen nun über ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium sowie strategischen Investitionen in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Martin Dumont
VP, Unternehmensentwicklung & Investor Relations
Telefon: (855) 630-1001
E-Mail: info@goldmining.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch/
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84245
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