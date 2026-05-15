Zürich - Frauen wollen Verantwortung übernehmen und sie bereiten sich aktiv darauf vor. Das zeigt die aktuelle HSO-Studie «Frauen in Wirtschaft & Führung von morgen» unter über 120 Teilnehmerinnen. Ein zentrales Ergebnis: Die Mehrheit der befragten Frauen sieht sich klar als Teil der nächsten Generation von Führungskräften. Sie investieren gezielt in ihre Entwicklung, insbesondere in Zukunftskompetenzen wie Künstliche Intelligenz und Executive Leadership. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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