Claude-Code-Erfinder Boris Cherny nutzt Anthropics KI in vollen Zügen. In einem Interview verriet er, dass er selbst nachts tausende KI-Agenten für sich arbeiten lässt. Wie er das erreicht. KI-Agenten sollen uns Aufgaben im Alltag abnehmen. Die meisten User:innen werden dabei lediglich auf einen Hauptagenten und kleinere Subagenten zurückgreifen, um Dateien zu organisieren, Code zu schreiben oder Termine planen zu lassen. Boris Cherny, der für Anthropic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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