Zürich - Treibstoff ist in der Schweiz laut Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) wieder eine Spur billiger geworden. Vor allem für Diesel müssen Konsumenten im Vergleich zu Ende April etwas weniger tief in die Taschen greifen. Tanken bleibt aber insgesamt teuer. Zur Wochenmitte meldete der TCS Durchschnittspreise für einen Liter Bleifrei 95 von 1,89 Franken, für Bleifrei 98 von 2,00 Franken und für Diesel von 2,14 Franken. Damit haben sich die Preise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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