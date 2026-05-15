Bristol Myers Squibb baut seine Pipeline mit einem milliardenschweren Deal in China aus: Der US-Pharmariese hat mit Hengrui Pharma eine globale Forschungs- und Entwicklungsallianz geschlossen, deren Gesamtvolumen sich auf bis zu 15,2 Milliarden Dollar belaufen kann. Im Fokus stehen neue Therapien aus den Bereichen Krebs, Hämatologie und Immunologie.Die Zusammenarbeit umfasst insgesamt bis zu 13 Programme. Geplant ist die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von vier Onkologie- und Hämatologieprojekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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