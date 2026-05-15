An welchen Stellen es für Installateure sinnvoll ist, nicht nur Photovoltaik, sondern diese in Kombination mit kleinen Windenergieanlagen anzubieten, beschreibt Agnieszka Prochowicz-Kobryn von Freen. Hybride erneuerbare Energiesysteme verändern den Markt für Privathaushalte sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Installateure, die ihr Portfolio um Windenergie erweitern, diversifizieren nicht nur ihr Angebot - sie gewinnen Projekte, die als reine Photovoltaik-Anlagen nicht realisierbar wären. Immer wieder müssen Installateure in Deutschland Gespräche wie diese führen: Ein Landwirt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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